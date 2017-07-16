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Политика и экономика

Цены на еду и напитки в аэропортах Москвы советуют снизить

​Об этом в субботу сказал руководитель ФАС Игорь Артемьев.
Фото: Ptzgovorit.ru Фото: Ptzgovorit.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Руководитель ФАС также обозначил, что завышение цен во многом связано со стоимостью аренды в аэропортах, поэтому ведомство ведет переговоры с управлением столичных авиаузлов о уменьшении цен.

Государственная антимонопольная служба планирует договориться с собственниками кафе, расположенных в столичных аэропортах, о уменьшении цен на продукты питания до приемлемого уровня.

По его мнению, «запредельные» цены, которые удалось закрепить сотрудникам ФАС в процессе проверки столичного авиационного узла, неприемлемы.

При всем этом ведомство понимает, что аренда в аэропорту крайне высока. «Там люди многообразного достатка летают, и дети, и инвалиды». При всем этом «супердорогое» питание объясняется высокой стоимостью аренды. Сейчас ФАС достигает от руководства аэропортов понижения арендной платы для уполномоченных общепита, чтобы те в свою очередь смогли сделать еду и напитки доступными для любого кошелька. ФАС удалось снизить цены до «обоснованно экономических» в некоторых точках.

Игорь Артемьев поведал, что рейды ведомства по автостоянкам позволили снизить цены на них до обоснованных 100-200 рублей в час вместо 500-600 рублей.

В ФАС считают цены в этих сетях «запредельными», что не отвечает интересам жителей с не столь высоким достатком.

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