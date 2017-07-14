В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы 17:25, 14 июля В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы (Эксклюзив)
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Актуальный комментарий

В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы

У ресурсоснабжающей организации - много вопросов к администрации района
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В поселке Лучегорск Приморского края от горячего водоснабжения отключили все детские сады и школы. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель компании "ЛуТЭК", проблема неплатежей за тепло и горячую воду в детсадах и школах Лучегорска со стороны администрации района возникает на протяжении последних лет 10:

- Задолженность всех дошкольных учреждений и школ Лучегорска с марта составила 1 миллион 800 тысяч рублей, - сказал собеседник агентства. - Со вчерашнего дня начали поступать средства, погашена задолженность трех детских садов по апрель. С понедельника мы ожидаем поступления остальных средств. По нормам законодательства, когда задолженность уменьшится до двух месяцев, горячее водоснабжение будет восстановлено; то есть, должны будут погасить долг за апрель-май. 

Необходимо отметить, что в Лучегорске работают 3 школы и 6 детских садов.

- Настораживает то, что администрация Лучегорского района, сообщив о начале погашения долгов по дошкольным образовательным учреждениям, не упоминала о том, что будут погашаться долги по школам. А ведь там сейчас работают детские лагеря, - отметил представитель "Лу ТЭК". - Хроническая задолженность по теплоснабжению и горячей воде - это ежегодная проблема. Платежи начинают постепенно угасать с октября-ноября, а к декабрю мы уже начинаем сталкиваться с долгами по детсадам и школам. Конечно, закон позволяет производить отключения и зимой. Но мы же не звери, и мы этого не делаем. Ведь у многих сотрудников нашей компании дети тоже ходят в эти детские сады и школы. Я не понимаю, за что исправно получают заработную плату чиновники в администрации нашего района, если они каждый год накапливают долги за тепло по детским садам и школам?

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