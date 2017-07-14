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Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке

Фестиваль пройдет в несколько этапов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится во Владивостоке. Свои номера на суд жюри участники фестиваля представят завтра, 15 июля, в 11 часов в актовом зале МГУ им. адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а, главный корпус, 3 этаж), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В состав жюри отборочного этапа фестиваля вошли авторитетные представители творческого сообщества Владивостока. Возглавляет его заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин. Оценивать творческие способности участников также будут руководитель инструментального квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая, руководитель хореографического ансамбля «Пульс» МГУ им. Невельского, шоу-балета «Мидэнс» Наталья Федореева, руководитель вокальной группы «Cover»Антонина Токликишвили, солист эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г.И. Невельского Алексей Виноградов

Напомним, организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения.

Пройдёт фестиваль «Парус» в несколько этапов – после отборочного стартует подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу. Завершится «Парус» гала-концертом и награждением победителей 28 июля на набережной Спортивной гавани. Общий призовой фонд – 40 тысяч рублей.

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров – конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей – стал Михаил Гарчев, представивший композицию «Кони привередливые».

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