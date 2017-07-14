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Политика и экономика

Во Владивостоке решается судьба строителя Приморского океанариума

Срок пребывания Андрея Поплавского в СИЗО истекает 12 августа - но вопрос продления поднят уже сегодня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу меры пресечения в отношении бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, Андрей Поплавский обвиняется в растрате бюджетного миллиарда рублей.

Необходимо отметить, что нынешний срок пребывания в СИЗО для бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке - до 12 августа. Однако вопрос о его дальнейшем месте пребывания будет решаться сегодня - практически на месяц раньше - из-за отпуска судьи.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже много месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет - с ноября 2014 года.

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