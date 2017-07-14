Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока выиграла конкурс

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина стала звездой в Ялте.

"Дорогие девушки, на этой неделе хочу поделиться с вами самым ярким впечатлением от нашего посещения Южного берега Крыма. Грандиозным событием для нашей семьи стало торжественное участие в открытии нового аквапарка.

В церемонии открытия участвовали артисты из России и зарубежья, для гостей проводились конкурсы и мастер-классы, турниры и соревнования, розыгрыши призов. По случаю открытия аквапарка в небо были выпущены тысячи воздушных шаров. Вечером для всех гостей и жителей Ялты состоялся праздничный салют.

А мне предоставили право скатиться первой в момент официального открытия самой большой горки нового аквапарка как многодетной маме из Владивостока, выигравшей накануне праздника отдельный конкурс при отеле "Буду первой". Для нас этот день стал грандиозным и незабываемым, мы давали интервью для местных газет и телевидения, почувствовали себя на седьмом небе от атмосферы праздника и торжества".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.