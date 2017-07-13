​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса

На минувшей неделе были возобновлены следственные действия по уголовному делу

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Резонансное дело братьев Пушкарёвых получило новый поворот. Как стало известно РИА Vladnews, 5 июля следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Следователи усмотрели в действиях Лушникова признаки преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество, то есть содействие в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере, предоставлением информации, средств совершения преступления). По их версии, Лушников якобы содействовал Игорю Пушкарёву в получении взятки от родного брата.

Напомним, 1 июня 2016 года главу Владивостока Игоря Пушкарёва и директора муниципального предприятия МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова задержали во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285) и коммерческом подкупе (п. «а» ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, мэр нарушил закон при организации государственных закупок строительных материалов для ремонта дорожной инфраструктуры Владивостока, приобретая продукцию у компании своих родственников «Востокцемент». Период, указанный в документах дела, датируется 2009-2014 гг., большая часть которого совпала с подготовкой Владивостока к Саммиту АТЭС. С учётом необходимого объёма строительных материалов и бюджетными ограничениями города, единственным поставщиком, готовым предоставить материалы в долг, стала именно компания «Востокцемент».

Позже, в рамках уголовного дела был задержан родной брат градоначальника Андрей Пушкарёв, руководивший «Востокцементом» до 2015 года, которого также обвинили в коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Несмотря на тяжёлые травмы лица и необходимость постоянного медицинского вмешательства, Андрея Пушкарёва отправили под домашний арест в Москве. Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову избрали меру пресечения в виде ареста в СИЗО «Матросская тишина». На сегодняшний день всем подозреваемым продлены сроки ареста до сентября.

Стоит сказать, что это уже второе уголовное дело против Андрея Лушникова за последние несколько месяцев. В марте 2017 года стало известно, что следствие обвинило бывшего главу муниципального предприятия в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) за использование банковских гарантий убыточного предприятия.

Тогда адвокаты Игоря Пушкарёва, как и сам мэр, расценили этот шаг со стороны обвинения как попытку надавить на Андрея Лушникова.

«Когда следствие не может доказать главное обвинение, оно начинает искать любые другие зацепки. Цель одна — арестованный человек обязательно должен получить обвинительный приговор. Не добившись от Андрея показаний против меня, его пытаются сломать новыми обвинениями. В отношении меня и моего брата Андрея также планируется применить новую тактику. Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарёв и мой коллега Андрей Лушников.

Мы докажем это», - заявил мэр в социальных сетях.

Практически сразу после этого следствие возбудило уголовное дело о взятке против братьев Пушкарёвых. По их мнению, Андрей Пушкарёв платил Игорю Пушкарёву за заключение контрактов на поставку строительных материалов деньгами, услугами по установке сигнализации и покупкой дома для своего племянника Павла.

Однако появления новых уголовных дел в процессе не повлияло на позицию обвиняемых. Следствие приняло решение о наличии достаточного количества оснований для удержания обвинительного уклона и запустило процедуру ознакомления с материалами дела. Вместе с тем, как сообщали источники, знакомые с деталями процесса, следствие до последнего момента играло в «плохого полицейского», пытаясь запугать братьев Пушкарёвых и Андрея Лушникова реальными сроками заключения.

«Следователи неоднократно предлагали Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову дать признательные показания против Игоря Пушкарёва в обмен на освобождение. Однако никто так и не пошёл на подобную сделку со следствием, что привело практически в бешенство следователей», - сообщил источник на условиях конфиденциальности.

Таким образом появление нового уголовного дела против Андрея Лушникова является ничем иным как очередной попыткой морального давления и запугивания подозреваемого.

По мнению адвоката Алексея Клёцкина, новое уголовное дело - это очередная попытка надавить на несговорчивого Лушникова, отказавшегося оговаривать Пушкарева И.С. и дать нужные следствию показания. «Ведь в тот же день, сразу после вынесения постановления о возобновлении следствия по делу, в отношении Лушникова возбуждается новое уголовное дело - о пособничестве в даче взятки мэру Владивостока. Пособничество заключалось в том, что Лушников обеспечивал участие МУПВ "Дороги Владивостока" в муниципальных конкурсах и аукционах в сфере строительства дорог. Позвольте, но разве не этим и должен заниматься руководитель муниципального мероприятия? И что интересно: дело возбуждено на основании ровно тех же материалов дела, которые были сформированы еще в апреле, без приобщения каких-либо новых доказательств. Несколько месяцев следователь не видел состава преступления в действиях Лушникова, и вдруг увидел. Что это как не давление?», - заявил Клёцкин.

Мэр Владивостока также уже успел дать комментарий по этому поводу. «СКР не прекращает попытки новыми надуманными обвинениями сломать нас. На днях адвокаты сообщили, что следователи возбудили новое уголовное дело против Андрея Лушникова. Для этого наше ознакомление с уголовным делом было приостановлено на завершающем этапе и вынесено постановление о возобновлении предварительного расследования. В марте его обвинили в подлоге документов, теперь в пособничестве получении взятки. Той самой абсурдной взятке, получение которой вменяют мне от моего собственного брата Андрея Пушкарёва. Но нам известно, почему именно на Андрея Лушникова оказывается столь сильное давление. Ему неоднократно предлагали пойти на сделку со следствием и дать показания на меня. Последнее предложение поступало месяц назад, но Андрей от него отказался. Вот ответная мера. Андрея Лушникова я знаю как порядочного, надежного и преданного своим принципам человека! Договариваться со следствием - признать себя виновным в том, чего не совершал. Во всём разберётся суд, а нас не запугать новыми обвинениями.», - прокомментировал новые обстоятельства в деле Игорь Пушкарёв.

По мнению политолога Павла Наливайко, на данном этапе уголовного дела следствие использует психологическое давление.

«Все участники процесса неоднократно заявляли, что скучают по своим семьям, тем самым демонстрируя единственное уязвимое место. Напомню, Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову по-прежнему запрещены свидания с семьёй. Что касается Лушникова, то у него в прошлом году родился сын, которого он ещё ни разу не видел. Поэтому в данном случае главный вопрос будет крутиться вокруг морального стержня участников процесса», - заявил эксперт. «Полагаю, если они продолжат отстаивать свою позицию, в суде будет сложно доказать их виновность на основе имеющейся доказательной базы».

На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.