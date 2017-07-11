Чемпионат России по спидвею состоится во Владивостоке в четверг

"Восход" встретится с «Мега-Ладой» из Тольятти

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В четверг , 13 июля, в 19 часов состоится первая домашняя гонка во Владивостоке в рамках командного чемпионата России по спидвею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Соревнования пройдут на стадионе "Авангард", где встретятся команда «Восток» с «Мега-Ладой» из Тольятти.

По словам организаторов, из-за отсутствия фаворитов в нашей команде для «Востока» предстоящие соревнования будут напоминать борьбу со сборной России (из семи гонщиков шестеро перешли в «Мега-Ладу» из команд других регионов). Но в любом случае зрители смогут получить удовольствие от скорости и азарта спортсменов.

Напомним, спидвей - один из самых популярных видов спорта во Владивостоке. На домашние гонки клуба «Восток», которые традиционно организуют на стадионе «Авангард», приходят тысячи горожан. Осенью 2015 года команда стала чемпионом России, в связи с чем глава Владивостока Игорь Пушкарёв наградил коллектив клуба за большой вклад в развитие технических видов спорта. В 2016 году команда «Восток» вновь завоевала звание чемпиона России, а победителем личного чемпионата России по спидвею стал Григорий Лагута.