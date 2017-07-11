Правительство России наложило ограничения на кнопки ГЛОНАСС зарубежного производства

Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении перечня радиоэлектронной продукции иностранного производства, в отношении которой установлены ограничения при закупках для государственных нужд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет пресс-служба правительства России.

"Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением. Это обусловлено тем, что в России разработаны и освоены в серийном производстве микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции.

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.