Губернатор Приморья засудил обидчика

Владимир Миклушевкий выиграл суд над участником первомайской демонстрации во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Мировой судья судебного участка №100 Владивостока оштрафовал участника первомайской демонстрации Максима Чихунова за оскорбление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Как сообщил РИА VladNews сам Максим Чихунов, потерпевшего губернатора в суде представлял адвокат.

Суд признал Максима Чихунова виновным и согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ оштрафовал его на 3000 рублей. Он намерен обжаловать это решение во Фрунзенском районном суде Владивостока.

Напомним, 1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация. В руках протестующие несли плакаты, на одном из которых была фотография приморского губернатора с подписью "Жулик. Едрос. Хаятт". После этого глава региона обратился в полицию с требованием наказать участников шествия с оскорбительными плакатами.