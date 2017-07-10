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Политика и экономика

Губернатор Приморья засудил обидчика

Владимир Миклушевкий выиграл суд над участником первомайской демонстрации во Владивостоке
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Мировой судья судебного участка №100 Владивостока оштрафовал участника первомайской демонстрации Максима Чихунова  за оскорбление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Как сообщил РИА VladNews сам Максим Чихунов, потерпевшего губернатора в суде представлял адвокат. 

Суд признал Максима Чихунова виновным и согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ оштрафовал его на 3000 рублей. Он намерен обжаловать это решение во Фрунзенском районном суде Владивостока. 

Напомним, 1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация. В руках протестующие несли плакаты, на одном из которых была фотография приморского губернатора с подписью "Жулик. Едрос. Хаятт". После этого глава региона обратился в полицию с требованием наказать участников шествия с оскорбительными плакатами. 

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