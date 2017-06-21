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Политика и экономика

Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости

Депутаты бюджетного комитета Законодательного собрания одобрили проведение данной сделки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Не сданная в эксплуатацию пятизвездочная гостиница на мысе Бурном, которая строилась АО «Наш дом Приморье» еще к саммиту АТЭС-2012, уйдет с молотка с начальной ценой продажи – 4,15 миллиарда рублей. Если покупателей эта сумма не устроит, то аукцион пойдет на понижение. Цена отсечения – 2,9 миллиарда рублей. Депутаты бюджетного комитета Законодательного собрания одобрили проведение данной сделки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Рассмотрение продажи гостиницы стало формальной процедурой. Так как АО «Наш дом Приморье» является компанией, на 100 процентов принадлежащей администрации Приморского края, то такие сделки обязаны проходить открыто – с одобрением местного парламента.

Механизм продажи представила Ирина Михеева, руководитель департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

– Данное имущество не арестовано, судебных споров по нему нет. Но оно в залоге у Сбербанка, поскольку АО «НДП» получало у банка кредит, – сообщила Ирина Михеева. – На сегодняшний день есть согласие банка на продажу гостиничного комплекса.

Отметим, что продать не сданный в эксплуатацию объект компания пыталась на протяжении нескольких лет. Изначально была выставлена цена в более чем 8 миллиардов рублей. На такую сумму найти заинтересованных инвесторов не получилось. Аукцион отменялся как минимум трижды.

Для того чтобы определить подходящую цену, АО «НДП» наняло оценщика. Им выступила компания «Эрнст и Янг», которая оценила имущество в 4,15 миллиарда рублей с учетом НДС. Без НДС – 3,5 миллиарда.

– Аукцион – это первая стадия, когда мы продаем имущество посредством увеличения цены. В случае если аукцион не состоялся, то продавец вправе использовать другой способ продажи – публичное предложение. То есть аукцион на понижение цены.

– До какой суммы мы можем понижать? – поинтересовался депутат Галуст Ахоян.

– Цена отсечения составляет 2,9 миллиарда рублей, – ответила руководитель департамента. – С учетом НДС.

– А во сколько нам обошлась гостиница? – задал вопрос депутат Геннадий Лазарев.

– Затраты на создание объекта составили 4,428 миллиона, – сообщила Ирина Михеева.

Источник: Сергей Петрачков, газета "Владивосток"
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