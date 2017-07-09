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Бизнес жалуется на отсутствие интернета в Приморье

А вот для торговли алкоголем Сеть появляется всегда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Отсутствием интернета в городах и посёлках аргументировал бизнес Приморья невозможность оформления в электронном виде ветеринарных сопроводительных документов на семинаре в администрации края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Однако когда вопрос коснулся онлайн-кассы ФНС и продажи алкогольной продукции через системы Росалкогольрегулирования – интернет оказался везде.

В ходе доклада в рамках семинара начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Россельхознадзора края Артура Чучманского из зала поступил целый ряд принципиальных критических замечаний по поводу невозможности оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме на территории края.

Так, по словам присутствовавших представителей торговли, производить оформление ветеринарных документов в электронном виде на территории края нет возможности из-за слабого интернета во многих городах и населенных пунктах, либо его полного отсутствия. Присутствовавшая здесь же уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина Шемилина сообщила, что направит ряд соответствующих обращений в вышестоящие органы исполнительной власти по данному вопросу.

Но самое интересное произошло, когда следом выступили представители Федеральной налоговой службы по вопросам онлайн кассы и Росалкогольрегулирования со своими системами, ни одного вопроса или замечания о невозможности использования этих электронных систем, которые не могут функционировать без устойчивого интернета, от присутствовавших на семинаре не поступило.

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