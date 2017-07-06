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​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне»

Процесс централизации и объединения дошел до довузовского образования в системе университета – и встретил сопротивление
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Заместитель проректора Дальневосточного федерального университета по учебно-воспитательной работе Елена Харисова в беседе с корреспондентом РИА VladNews рассказала о том, что же на самом деле сейчас происходит в системе довузовского образования ДВФУ.

«Исторически так сложилось, что Дальневосточный федеральный университет был образован путем объединения четырех университетов, - сказала Елена Харисова. – Подобный процесс происходит сейчас с «лицеями», «гимназиями», «колледжами» - структурными подразделениями довузовского образования ДВФУ. В них на данный момент предусмотрено большое количество административных ставок. И сейчас – для экономии средств и централизации управления – происходит уменьшение этой административной прослойки. 16 июня 2017 года приказом врио ректора ДВФУ была создана административная структура Многопрофильный образовательный комплекс (МОК) с одной штатной единицей – директор. И теперь коллективам восьми подразделений довузовского образования предлагается перейти в МОК. Предварительно, свое согласие уже дали пять коллективов.

Переход осуществляется путем перевода. Учителя при этом не потеряют свои нагрузки, ставки и заработную плату. Однако сейчас в подразделениях довузовского образования ДВФУ – 8 директоров, 24 заместителя директоров, 16 документоведов. И на 295 педагогов этого очень много. Если все восемь подразделений согласятся перейти в МОК, у нас уже будет 1 директор, 3 его заместителя, по руководителю для каждого структурного подразделения, а также предусмотрены старшие методисты, педагоги дополнительного образования, выполняющие необходимы функционал для организации работы по учебной и воспитательной деятельности в каждом подразделении. В целом, каждый нынешний административный работник получил предложение перевода на преподавательскую должность в системе МОК, а административная должность - это уже дополнительная нагрузка, по желанию сотрудника.

С 1 сентября в МОК будет создаваться общественно-государственный орган управления - Управляющий совет, в состав которого войдут родители учеников и педагоги. Совет наряду с директором МОК будет определять стратегические задачи развития МОК, согласовывать локальные документы регламентирующие учебный процесс, размер поощряющих надбавок для учителей, материально-техническое оснащение учреждения».

Сейчас работа довузовских подразделений ДВФУ приводится в соответствие с действующим законодательством, отметила Елена Харисова. Так, проводится улучшение материально-технической базы, решается вопрос с ныне действующей системой хозрасчета, создаются условия для более активного участия детей в различных конкурсах и олимпиадах, планируются программы повышения квалификации учителей:

«Мы привлекаем экспертов из других регионов России и перенимаем их уже готовый успешный опыт, - отметила Харисова. – Практически, сейчас с лицеями и гимназиями ДВФУ происходит то же, что происходило несколько лет назад со всем университетом. Но тогда перемены не коснулись довузовского образования. С апреля мы ведем постоянные консультации для руководителей школ».

Что касается длительности процесса полной реорганизации довузовского образования в ДВФУ, то он, по оценке Елены Харисовой, составит от нескольких месяцев до года, так как должен быть комфортным для всех участников образовательного процесса. Неизменной останется работа педагогов. Согласно нормам закона об образовании, учитель в зависимости от своей образовательной программы сам выбирает учебники, по которым он будет учить учеников в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании, а также пользуется своим правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов. На предстоящий учебный год учебные планы, по которым будет работать учитель, утверждены. Однако кардинально изменится структура административного аппарата.

Как объяснила Елена Харисова, на недавнем Ученом совете ДВФУ было принято решение преобразовать Многопрофильный образовательный комплекс в подразделение, реализующее образовательную деятельность по программам от дошкольного до среднего общего и дополнительного образования и подготовить нормативные документы для работы МОК. Этот процесс идет прямо сейчас и должен быть закончен к началу учебного года.

«Многих родителей волнует вопрос статуса учебного заведения, - добавила Харисова. – Они боятся, что их дети учатся в лицее – а окончат «какой-то комплекс». Но сейчас в законе уже нет гимназий и лицеев, это только привлекательное название, за которым в нашем случае стоит отражение профилизации данного подразделения. А у выпускников МОК и других структурных подразделений в аттестатах будет стоять запись об окончании ДВФУ. Записи о МОК не будет. Кроме того, все подразделения сохранят свою профильную специализацию и традиции: у Политехнического лицея сохранится инженерная направленность, у Евро-Азиатского лицея – лингвистическая и так далее. Также профильное обучение будет поддержано программами дополнительного образования».

«В настоящее время в плановом режиме проходит подготовка подразделений к новому учебному году. Наши учителя с большой радостью встретят наших детей, родителей в своих зданиях 1 сентября 2017 года,» - отметила Елена Харисова.

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