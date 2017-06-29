Педагоги ДВФУ: Москва 18:12, 29 июня Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке 18:00, 29 июня Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
19:27
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
19:27
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
19:27
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировке
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование

Колледж понизят до средней школы - ради "красивого" отчета на ВЭФ?
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

27 сотрудников гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета подписали служебную записку на имя и.о. ректора ДВФУ Никиты Анисимова с просьбой разобраться с произволом неизвестных москвичей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как рассказал корреспонденту РИА VladNews представитель ГЭК ДВФУ, "еще в марте приезжали люди из Москвы, поставили перед фактом реорганизации в Дальневосточный лицей для одаренных детей. С тех пор ничего не было слышно, инициатива сдулась. А 21 июня - они снова приехали, собрали руководителей ГЭК и снова заявили о реорганизации. Но теперь - уже в среднюю школу. Наш колледж успешно работает уже 25 лет, мы готовим ребят к поступлению в ДВФУ (а раньше готовили к поступлению в ДВГУ). Колледж входит в рейтинг Минобрнауки ТОП-500 образовательных учреждений по подготовке к ЕГЭ и школьным олимпиадам."

Необходимо отметить, что женщина по имени Алиса Губанова собрала руководящий состав в кабинете и предложила склонить преподавателей колледжа к написанию заявлений о переходе в другую организацию, - МОК Среднюю общеобразовательную школу, отделение №5. Планируется, что это будет слияние ГЭК ДВФУ и Евро-азиатского лицея.

И все это - без официальных документов о заявленных Губановой А.В полномочиях в рамках ДВФУ, без официальных документов о реорганизации, без приказов. Практически, без ничего с официальной точки зрения. Даже без образцов этих самых заявлений, которые так потребовались гражданке Губановой. Не предоставила она ни учебного графика, ни штатного расписания, ни учебного плана. Не дала внятного ответа на вопрос, есть ли апробация предложенной американской модели школы в российских условиях. Разговор в буквальном смысле слова прошел на пальцах и блок-схемах.

В качестве своеобразного "стимула" была предложена "щедрая возможность" для преподавателей брать больше нагрузки, проводя больше занятий в разных корпусах (то есть, на разных концах города). Конечно, без учета того, что преподаватели и без того работают на 1,5-2 ставки, и куда уже больше - неизвестно. Все это - также без учета квалификации преподавателей (начальные, средние, старшие классы).

Кроме того, отметил собеседник агентства, предложение о написании заявления о переходе на работу в другую организацию должно быть озвучено работнику не меньше, чем за 2 месяца до перехода - это требование Трудового кодекса РФ. Которое в этой ситуации соблюдено не было. 

Программа заявленной реорганизации была предложена на три года.

- Но они через три года уедут, разрушив все - а нам, нашим детям и нашим внукам здесь еще жить, - сказала представительница ДВФУ. - Кто от всего этого выиграет? Казалось бы, сделайте новое, покажите нам - мы удивимся и восхитимся. Но не делают, а сентябрь скоро. И, видимо, был приказ об организации такой школы. Но лицей для одаренных детей не сделан - и им теперь надо разрушить колледж, чтобы отчитаться на ВЭФ. Иначе с них спросят в Москве: а что вы делали все эти полгода? Они не хотят отвечать. Сегодня мы направили письмо ректору ДВФУ. А завтра состоится ученый совет по данному вопросу.

В коллективном письме на имя Никиты Анисимова педагоги с многолетним стажем просят письменно ответить, каковы полномочия Губановой А.В, зачем Москва собирается раздуть административный штат планируемой школы в сравнении с ныне существующим, а также разъяснить нарушение Трудового кодекса РФ (данное нарушение было зафиксировано при обращении педагогов в трудовую инспекцию 26 июня).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:10, 29 июня 2017 Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития

Ряд проектов также предложен японскими экспертами

Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:37, 29 июня 2017 Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели

Температурный фон существенно не измениться

В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:26, 29 июня 2017 В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы

Поощрили на церемонии и волонтеров

Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:12, 29 июня 2017 Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города

Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа

Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
17:02, 29 июня 2017 Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:52, 29 июня 2017 Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:44, 29 июня 2017 Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Максим Орешкин рассказал, что девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в СП Владивосток, - с участием китайского капитала