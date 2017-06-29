Колледж понизят до средней школы - ради "красивого" отчета на ВЭФ?

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

27 сотрудников гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета подписали служебную записку на имя и.о. ректора ДВФУ Никиты Анисимова с просьбой разобраться с произволом неизвестных москвичей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как рассказал корреспонденту РИА VladNews представитель ГЭК ДВФУ, "еще в марте приезжали люди из Москвы, поставили перед фактом реорганизации в Дальневосточный лицей для одаренных детей. С тех пор ничего не было слышно, инициатива сдулась. А 21 июня - они снова приехали, собрали руководителей ГЭК и снова заявили о реорганизации. Но теперь - уже в среднюю школу. Наш колледж успешно работает уже 25 лет, мы готовим ребят к поступлению в ДВФУ (а раньше готовили к поступлению в ДВГУ). Колледж входит в рейтинг Минобрнауки ТОП-500 образовательных учреждений по подготовке к ЕГЭ и школьным олимпиадам."

Необходимо отметить, что женщина по имени Алиса Губанова собрала руководящий состав в кабинете и предложила склонить преподавателей колледжа к написанию заявлений о переходе в другую организацию, - МОК Среднюю общеобразовательную школу, отделение №5. Планируется, что это будет слияние ГЭК ДВФУ и Евро-азиатского лицея.

И все это - без официальных документов о заявленных Губановой А.В полномочиях в рамках ДВФУ, без официальных документов о реорганизации, без приказов. Практически, без ничего с официальной точки зрения. Даже без образцов этих самых заявлений, которые так потребовались гражданке Губановой. Не предоставила она ни учебного графика, ни штатного расписания, ни учебного плана. Не дала внятного ответа на вопрос, есть ли апробация предложенной американской модели школы в российских условиях. Разговор в буквальном смысле слова прошел на пальцах и блок-схемах.

В качестве своеобразного "стимула" была предложена "щедрая возможность" для преподавателей брать больше нагрузки, проводя больше занятий в разных корпусах (то есть, на разных концах города). Конечно, без учета того, что преподаватели и без того работают на 1,5-2 ставки, и куда уже больше - неизвестно. Все это - также без учета квалификации преподавателей (начальные, средние, старшие классы).

Кроме того, отметил собеседник агентства, предложение о написании заявления о переходе на работу в другую организацию должно быть озвучено работнику не меньше, чем за 2 месяца до перехода - это требование Трудового кодекса РФ. Которое в этой ситуации соблюдено не было.

Программа заявленной реорганизации была предложена на три года.

- Но они через три года уедут, разрушив все - а нам, нашим детям и нашим внукам здесь еще жить, - сказала представительница ДВФУ. - Кто от всего этого выиграет? Казалось бы, сделайте новое, покажите нам - мы удивимся и восхитимся. Но не делают, а сентябрь скоро. И, видимо, был приказ об организации такой школы. Но лицей для одаренных детей не сделан - и им теперь надо разрушить колледж, чтобы отчитаться на ВЭФ. Иначе с них спросят в Москве: а что вы делали все эти полгода? Они не хотят отвечать. Сегодня мы направили письмо ректору ДВФУ. А завтра состоится ученый совет по данному вопросу.

В коллективном письме на имя Никиты Анисимова педагоги с многолетним стажем просят письменно ответить, каковы полномочия Губановой А.В, зачем Москва собирается раздуть административный штат планируемой школы в сравнении с ныне существующим, а также разъяснить нарушение Трудового кодекса РФ (данное нарушение было зафиксировано при обращении педагогов в трудовую инспекцию 26 июня).