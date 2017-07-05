Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки

Андрей Боль продолжит работать над проблемой угольной пыли

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

За исполнением чиновниками прославившегося своей угольной пылью города Находки Приморского края их рабочих обязательств проследит пятиклассник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом мальчика, дозвонившегося на "прямую линию" с Владимиром Путиным, попросил губернатор региона Владимир Миклушевский.

- Андрей, ты молодец, что не побоялся позвонить главе государства и, самое главное, беспокоишься о том, что происходит в городе, - сказал губернатор. - А ты в каком классе учишься?

- В пятый перехожу, - ответил школьник.

- Это правильно, что ты общественной работой начал заниматься в таком раннем возрасте. Есть общественное движение "Народная экспертиза", которое конкретно в Находке занимается проблемой угольной пыли. Мы познакомим тебя с его руководителем, подключайся, следи, как идёт работа по реализации плана, будешь мне периодически рассказывать. Считаю, что молодое поколение тоже должно принимать участие в решении проблем города. Пройдет совсем немного времени, ты закончишь 11 класс, потом вуз, начнешь работать - тебе в этом городе жить. Хорошо, что уже сейчас заботишься о том, каким он будет. Главное, чтобы учеба не страдала, хорошо учишься? - обратился глава края к Андрею.

- Хорошист, – ответил он.

- В том же духе продолжай, - подытожил Владимир Миклушевский.