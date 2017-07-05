Источник: Вооруженное «маски-шоу» прошло в администрации Большого Камня

Официальные комментарии пока отсутствуют

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В администрации города Большой Камень Приморского края прошли обыски, сообщает РИА VladNews. По словам источника, они производились вооруженными людьми. Кроме того, в этот же день отменилось запланированное ранее заседание городской думы.

Также известно, что 3 июля был освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии города Вячеслав Москаев, который также является и.о. главы города.

Официальным комментарием администрации Большого Камня РИА VladNews пока не располагает.

Напомним, общественность города Большой Камень Приморского края написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину о том, что на самом деле происходит в городе, ставшем ТОРом.