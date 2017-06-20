В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка

Инициативная группа горожан рассказала о проблемах города в открытом письме Владимиру Путину

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Общественность города Большой Камень Приморского края написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину о том, что на самом деле происходит в городе, ставшем ТОРом, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Необходимо отметить, что участники первого большекаменского форума «Диалог», состоявшегося при инициативе и поддержке администрации Приморского края еще 11 февраля 2017 года, устали ждать реакции на резолюцию форума со стороны краевых властей: Поэтому инициативная группа горожан (политики, члены ОНФ, представители общественности и члены Общественной палаты) и написала данное открытое письмо. В администрацию президента РФ оно направлено с 80-ю подписями – но люди продолжают подписываться под этими словами, так как не все сразу узнали о существовании письма.

В нем говорится о том, что на самом деле происходит в Большом Камне и каковы отличия реальной жизни от официальной статистики:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам в связи со сложившейся в городе Большой Камень Приморского края сложной и чрезвычайно напряжённой общественно-политической обстановкой. Прежде всего, это связанно с отсутствием законной и легитимной власти.

Более трёх лет администрацией города руководит и.о. главы В.С. Москаев. Многие горожане, представители общественности, ряд депутатов городской Думы, в том числе - заместитель председателя Думы А.В., Андрюхин, представитель ОНФ А.В. Кузнецов, многократно обращались к главе городского округа и председателю Думы Д.Л. Чернявскому, губернатору Приморского края В.В. Миклушевскому, в Законодательное Собрание Приморского края, Прокуратуру, с просьбой повлиять на ситуацию.

Однако несмотря на регулярные обещания губернатора произвести «хирургическое вмешательство», призывы законодательного собрания к местным депутатам принять необходимые решения, требования прокуратуры о соблюдении законности, рекомендации общественности, указанные в резолюции городского гражданского форума «Диалог», прошедшего в феврале 2017 г. ситуация только обостряется.

Срок полномочий главы городского округа Д.Л. Чернявского закончился 27 марта 2017 г. и, несмотря на вступивший в силу Ф.З. от 2 июня 2016 г. №171-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», новый глава городского округа до сих пор не избран. Власть в городе продолжают незаконно удерживать Чернявский и Москаев. Используя административный ресурс, создают ситуацию, при которой дума не может принять решение по выборам главы городского округа.

В процессе подготовки к предстоящим выборам нового состава городской Думы, предпринимаются постоянные попытки убрать единственно легитимного в настоящий момент А.В. Андрюхина с должности заместителя председателя городской Думы.

Руководство Приморского регионального отделения партии Единая Россия настоятельно рекомендовала ему покинуть пост секретаря местного отделения и провела праймериз в городе Большой Камень по закрытой модели. Жителям не только не позволили принять участие в обсуждении и голосовании, но и запретили просто наблюдать за процессом. Цинизм произошедшего в купе с вызванной вооружённой охраной, вызвал неизгладимые впечатления у многих жителей города и даже у некоторых участников так называемого праймериз, а девиз этой группы «ГОР-город опережающего развития», в народе уже перевели как «город особого режима».

Сегодня почти никто не сомневается, что предстоящие в сентябре выборы превратятся в очередной фарс, если всё останется, так как есть. Потому что должность заместителя председателя местного избиркома занимает всё тот же Москаев. Да и фамилия председателя местного избиркома не вызывает у горожан воспоминания о человеке с положительной репутацией.

И поверьте, это только «верхушка айсберга»!

Владимир Владимирович! Вы всеми своими действиями демонстрируете открытость в общении с гражданами и представителями общественности, и призываете к этому все политические силы и власти всех уровней. В нашем городе эти призывы не услышаны.

У жителей растёт недовольство проводимой в городе политикой и фактическим молчанием краевых властей, поэтому мы вынуждены просить Вас обратить внимание на ситуацию в городе Большой Камень Приморского края и помочь губернатору навести давно обещанный порядок, во благо всех жителей городского округа».