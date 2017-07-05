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Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал очередное появление акулы в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел на острове Русский. В акватории острова отдыхающие заметили акулу крупных размеров. Хищник плавал вблизи людей и, казалось, ничего не боялся. Прозрачная вода позволила хорошо разглядеть акулу.

"Это, несомненно, серая акула, которых в наших водах зарегистрировано пять видов. Их легко отличить по большому хвостовому плавнику с удлиненной верхней лопастью с выступом на конце, который отчетливо виднеется на видеозаписи. Есть вероятность, что это азиатская серая акула (Carcharinius plumbeus) - очень редкий для наших вод вид. Эта акула заходит в залив Петра Великого только в летнее время, иногда появляется в устьях крупных рек. Встречается и у берегов южного Сахалина. Она достигает в длину 1,7 м, но обычно в пределах 1,2-1,5 м. Питается прибрежными видами рыб, крабами и другими небольшими животными", - рассказывает собеседник агентства.

Также Владимир Раков сообщил, что для человека эта акула совершенно не опасна. Но так как это очень редкий вид, ловить азиатскую серую акулу не стоит. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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