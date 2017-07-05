Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал очередное появление акулы в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел на острове Русский. В акватории острова отдыхающие заметили акулу крупных размеров. Хищник плавал вблизи людей и, казалось, ничего не боялся. Прозрачная вода позволила хорошо разглядеть акулу.

"Это, несомненно, серая акула, которых в наших водах зарегистрировано пять видов. Их легко отличить по большому хвостовому плавнику с удлиненной верхней лопастью с выступом на конце, который отчетливо виднеется на видеозаписи. Есть вероятность, что это азиатская серая акула (Carcharinius plumbeus) - очень редкий для наших вод вид. Эта акула заходит в залив Петра Великого только в летнее время, иногда появляется в устьях крупных рек. Встречается и у берегов южного Сахалина. Она достигает в длину 1,7 м, но обычно в пределах 1,2-1,5 м. Питается прибрежными видами рыб, крабами и другими небольшими животными", - рассказывает собеседник агентства.

Также Владимир Раков сообщил, что для человека эта акула совершенно не опасна. Но так как это очень редкий вид, ловить азиатскую серую акулу не стоит.

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