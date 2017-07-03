Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам

Нормативы ПДВ для двух компаний отменены, экспертиза продолжается

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края 30 июня комиссией Росприроднадзора по поручению правительства РФ были обследованы угольные терминалы стивидорных компаний ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод", ОАО "Терминал Астафьева", ООО "Компания "Аттис Энтерпрайс", "ЕВРАЗ НМТМ", ООО "Порт Ливадия" - на предмет оснащения оборудованием по подавлению угольной пыли: водяные пушки, ветрозащитные экраны, пологи для защиты от просыпания угля в воду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одновременно комиссией Росприроднадзора с привлечением экспертов НИИ "Атмосфера", в рамках проверки ранее утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (проектов ПДВ). Выявлен ряд замечаний к действующим проектам ПДВ.

В этот же день было прекращено действие ранее утвержденных нормативов ПДВ по "Терминалу Астафьева" и "Порт Восточные Ворота". По результатам ревизии проектов будет принято решение о возможности дальнейшей работы угольных терминалов этих компаний в рамках имеющихся разрешений на выбросы с учетом фактических объемов перевалки угля, площадей и высот угольных штабелей и иных проектных требований по охране окружающей среды.

Вместе с тем, как отмечается на сайте ведомства, "За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж"."

Напомним, комплексные проверки проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях, которые в порту Находки перегружают уголь открытым способом.