Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам 14:59, 03 июля Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам
В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший 14:46, 03 июля В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший
Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока 14:09, 03 июля Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока
Новостная лента
Июль, 03 понедельник
15:55
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
15:46
Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками Фото
15:37
Еще 16 пляжей открыли для купания в Приморье
15:24
На реках Приморья ожидается подъем уровня воды
15:11
И.о главы города Константин Межонов поздравил победителей проекта «Посмотри на Владивосток - 2016» Фото
14:59
Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам
14:46
В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший
14:36
«Ростелеком» 5-й год поддержал фотопроект «Посмотри на Владивосток» Фото
14:34
Пьяный приморец с ножом кидался на окружающих Видео
14:21
Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения
14:09
Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока
14:01
В Приморье обнаружено почти 7 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий
13:56
В Приморье не пустили китайские абрикосы с экскрементами
13:44
Мопедист попал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:32
​За пьяную езду накажут еще сотню владивостокских водителей Эксклюзив
13:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек Эксклюзив
13:12
Пенсионер на универсале сбил девушку-пешехода на «зебре» Эксклюзив
13:01
ГИБДД Владивостока: Женщина-водитель получила перелом костей таза в ДТП Эксклюзив
12:53
Стали известны подробности аварии с участием пьяного пешехода во Владивостоке Эксклюзив
12:41
Кишечная палочка обнаружена в подземных родниках Приморья
12:28
4-летний ребенок получил ушиб мозга в ДТП во Владивостоке
12:16
За минувшие выходные на дорогах Приморья погибли три человека
12:02
Жительница Приморья погибла под колесами авто
11:52
В Приморье погиб автолюбитель в результате опрокидывания иномарки
11:51
Евро продолжает расти
11:44
Опасный водитель автобуса задержан во Владивостоке: он работал больше полугода без прав
11:32
Трусы, пропитанные наркотиками, пытались передать в СИЗО Владивостока
11:21
Сильные дожди накрыли Приморье
11:18
Как не навредить ребенку в процессе развода?
11:11
В День города во Владивостоке погиб байкер Эксклюзив
10:59
В Приморье ведутся поиски пропавшего мужчины
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам

Нормативы ПДВ для двух компаний отменены, экспертиза продолжается
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края 30 июня комиссией Росприроднадзора по поручению правительства РФ были обследованы угольные терминалы стивидорных компаний ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод", ОАО "Терминал Астафьева", ООО "Компания "Аттис Энтерпрайс", "ЕВРАЗ НМТМ", ООО "Порт Ливадия" - на предмет оснащения оборудованием по подавлению угольной пыли: водяные пушки, ветрозащитные экраны, пологи для защиты от просыпания угля в воду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одновременно комиссией Росприроднадзора с привлечением экспертов НИИ "Атмосфера", в рамках проверки ранее утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (проектов ПДВ). Выявлен ряд замечаний к действующим проектам ПДВ.

В этот же день было прекращено действие ранее утвержденных нормативов ПДВ по "Терминалу Астафьева" и "Порт Восточные Ворота". По результатам ревизии проектов будет принято решение о возможности дальнейшей работы угольных терминалов этих компаний в рамках имеющихся разрешений на выбросы с учетом фактических объемов перевалки угля, площадей и высот угольных штабелей и иных проектных требований по охране окружающей среды.

Вместе с тем, как отмечается на сайте ведомства, "За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж"."

Напомним, комплексные проверки проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях, которые в порту Находки перегружают уголь открытым способом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший
14:46, 03 июля 2017 В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший

Причины возгорания устанавливаются

Пьяный приморец с ножом кидался на окружающих
14:34, 03 июля 2017 Пьяный приморец с ножом кидался на окружающих

Инцидент произошел около городского кафе

Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения
14:21, 03 июля 2017 Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения

По данному факту возбуждено уголовное дело

Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока
14:09, 03 июля 2017 Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока

Никто не пострадал

В Приморье обнаружено почти 7 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий
14:01, 03 июля 2017 В Приморье обнаружено почти 7 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий

Владелец земли оштрафован на 70 тысяч рублей

В Приморье не пустили китайские абрикосы с экскрементами
13:56, 03 июля 2017 В Приморье не пустили китайские абрикосы с экскрементами

Грузовик с фруктами и овощами завернули обратно в Полтавке

Мопедист попал в ДТП во Владивостоке
13:44, 03 июля 2017 Мопедист попал в ДТП во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован с переломом и сотрясением