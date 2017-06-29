Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке

"В самую первую очередь необходимо установить достаточное количество хороших видеокамер на всех терминалах"

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Борис Кубай рассказал, как решается проблема угольной пыли в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Борис Викторович, Вы участвовали в серии совещаний при Администрации края по проблеме угольной пыли в Находке. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы ее решения?

– Вы задали непростой вопрос, поэтому давайте по порядку. В последние годы на мировом рынке резко поднялся спрос на уголь, соответственно резко активизировалось предложение со стороны крупного российского бизнеса. Бизнес понимает, что рано или поздно спрос упадет, конкуренция усиливается, поэтому поставил задачу любой ценой получить максимально возможную прибыль сегодня. И цена оказалась опасной для здоровья тысяч людей. Для нормализации цены государство может и должно поставить барьеры, установить правила ведения такого рода бизнеса и требовать по всей строгости их выполнения. Но, увы, государство оказалось не готовым: правила несколько размыты, контроль их выполнения малоэффективен. Естественно, что и правила можно подрегулировать и контроль сделать более эффективным, но слишком много времени упущено и проблема вышла слишком далеко за пределы Приморского края и ее приходится как-то тушить пожарными методами.

Если можно, несколько подробней о правилах и контроле.

– Начнем с того, что контролирующих органов довольно много, но между ними практически нет координации и попытки выработать единый подход к системе контроля с целью повышения его эффективности. Каждое ведомство контролируя свою пуговицу или рукав, считает, что оно делает все правильно, а что костюм в итоге никуда не годится, это не их проблема. Профессионально координировать действия ведомств пока некому. Им бы собираться всем вместе на регулярной основе, анализировать ситуацию, готовить согласованные и сбалансированные предложения по уточнению и конкретизации правил и повышению эффективности контроля их соблюдений, ориентируясь на конкретный конечный результат. А результатом всех действий сторон должен быть чистый воздух и здоровье людей.

Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять в первую очередь?

– В самую первую очередь необходимо установить достаточное количество хороших видеокамер на всех терминалах и выставить все картинки на публичном сайте в режиме реального времени. Тогда не только руководители компаний смогут видеть, что у них творится на объектах, но и люди могут видеть, какая именно компания, какой крановщик не соблюдает технологию перевалки и поднимает столб пыли, несущейся на город. Я бы не стал умалять возможности воздействия на компании со стороны общественности. Эти картинки могут помочь и местной власти, и контролирующим органам, и судам.

Да, пожалуй, это будет не дорого, а может быть и эффективно. А что можно предложить еще?

– В условия лицензирования, аренды государственных причалов, планы мероприятий по снижению негативного воздействия на экологию и другие основополагающие документы внести важные дополнения, касающиеся критериев или показателей эффективности всех принимаемых комплексных мер:

обязательный непрерывный самоконтроль уровня загрязнения атмосферного воздуха в соответствующих санитарных зонах;

частота самоконтроля – каждый час;

обязательная визуализация результатов самоконтроля на публичном сайте в цифровом, графическом и табличном виде;

ввести понятия «неблагоприятный» и «опасный» уровни загрязнения атмосферного воздуха в санитарной зоне и установить количественные критерии, выше которых работа должна прекращаться;

предусмотреть меру ответственности за фальсификацию результатов оперативного самоконтроля и невыполнение установленных показателей эффективности принимаемых мер, включая приостановку деятельности.

В Находке установлен автоматический датчик, фиксирующий уровень загрязнения воздуха угольной пылью, на публичном сайте размещаются данные замеров концентрации выли. Что Вы можете сказать по данному поводу?

– Это важный первый шаг, хорошая попытка в направлении создания автоматизированной системы контроля загрязненности атмосферного воздуха. Сейчас датчик проходит апробацию в условиях морского климата (а не угольной шахты) и первые результаты пока не очень утешительные. А вообще вопрос выбора техники очень сложен и к нему необходимо подойти без спешки и основательно, в том числе изучив опыт других регионов и ряда стран. Приобретая недорогие датчики можно натолкнуться на непреодолимую проблему их надежности и значительные эксплуатационные затраты. А, например, немецкие или французские датчики дорогие, но зато надежные, не потребуют частого ремонта, а главное – уровень доверия к их данным будет выше.

Важный вопрос: кто их должен покупать? Моя позиция, что покупать, обеспечивать их работоспособность и нести ответственность за достоверность данных должен бизнес. А государство в лице надзорных органов и органов власти должно организовать необходимый контроль, включая параллельные, синхронные замеры и независимый анализ.

Размещение данных замеров на публичном сайте города Находка, безусловно, хорошее дело, только к карте с «мгновенной цифрой» рекомендуется добавить график динамики изменения концентрации пыли во времени, а так же пополняющуюся таблицу всех данных. Тогда этот сайт будет действительно информационным.

В Российской Федерации осуществляется трехуровневый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха: локальный, региональный, и федеральный. Как обстоит дело с этим в Приморском крае?

– Судите сами. На локальном уровне мониторинг должен осуществляться самими предприятиями, являющимися потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха. Формально он осуществляется, но кем-то отбор проб делается один раз в три месяца, а кем-то раз в месяц. Такая частота крайне неэффективна, предприятия работают и могут оказывать негативное влияние на экологию круглосуточно.

На региональном уровне мониторинг практически отсутствует. На федеральном уровне осуществляется фоновый мониторинг в одной точке города Находка, расположенный на сопке. Превышение предельно допустимых концентраций угольной пыли в данной точке обнаружено не было. В принципе, если бы каждый из этих уровней работал, причем в автоматическом режиме, информации было бы достаточно для принятия любых мер.