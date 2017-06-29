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Политика и экономика

Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год

И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года​
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Константин Межонов, в минувшем году с недобросовестных рекламщиков через суды было взыскано более 30 миллионов рублей:

"Фактические поступления в бюджет Владивостокского городского округа от наружной рекламы в 2016 году превысили 51,5 миллион рублей, - сказал он. - За год проведено три аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам проведенных аукционов заключено 26 таких договоров.

Недобросовестным рекламщикам было направлено 150 претензий о необходимости оплаты неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. За неисполнение указанных в претензиях требований направлено 62 обращения в суд с исками о взыскании такой оплаты. В результате в прошлом году в бюджет Владивостока поступило в сумме 31,5 миллиона рублей.

За год проведено 7 заседаний комиссии по демонтажу рекламных конструкций, в результате которых в отношении 256 из них принято решение о демонтаже. В 2016 году произведен демонтаж 190 незаконных рекламных конструкций.

Продолжалось размещение на городских рекламных конструкциях социальной рекламы. В 2016-м было размещено порядка 400 баннеров с социальной рекламой".

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