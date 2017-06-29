Собаку, напавшую на детей в Приморье, застрелили полицейские

Девочки 8 и 11 лет находятся в травматологии

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции были вынуждены застрелить собаку, напавшую на двух девочек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, инцидент произошел в поселке Врангель, где на двух маленьких девочек напал алабай. Дети пришли на день рождения своего друга. Огромный пес сломал ограждение и напала на двух девочек 8 и 11 лет. Также пострадала и хозяйка собаки, защищавшая детей.

Прибывшие на место происшествия бригада скорой помощи доставили потерпевших в травматологическое отделение Центральной городской больницы.

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