На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье

В поселке Врангель на двух маленьких девочек напала собака породы Алабай, сообщает РИА VladNews.
От укусов собаки у пострадавших серьезные раны в области головы. Однако, когда бабушка девочек повезла из в больницу, то там оказывать необходимую помощь отказались.
- Бабушка повезла девочек в приемный покой в больницу Порта Восточный, в приемном покое не оказали помощи, так как нет врача. И отправили домой, - говорится в сообщении в социальных сетях.
По словам родственников потерпевших, серьезные травмы получила младшая девочка.