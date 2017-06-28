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На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье

В больнице отказались оказывать необходимую помощь
Фото: dogcatfan.com Фото: dogcatfan.com
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В поселке Врангель на двух маленьких девочек напала собака породы Алабай, сообщает РИА VladNews.

От укусов собаки у пострадавших серьезные раны в области головы. Однако, когда бабушка девочек повезла из в больницу, то там оказывать необходимую помощь отказались.

- Бабушка повезла девочек в приемный покой в больницу Порта Восточный, в приемном покое не оказали помощи, так как нет врача. И отправили домой, - говорится в сообщении в социальных сетях.

По словам родственников потерпевших, серьезные травмы получила младшая девочка. 

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