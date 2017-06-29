Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Игоря Пушкарева 6 июля

В ходе заседания будет рассмотрена апелляция защиты Андрея Лушникова

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева уже на следующей неделе, об этом сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий.

Заседание назначено на 6 июля, начало в 12.00 по московскому времени.

В ходе заседания будет рассмотрена также апелляционная жалоба защиты Андрея Лушникова на продление ареста.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент) и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября 2017 года, а Андрею Пушкарёву на прошлой неделе был продлён домашний ареств Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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