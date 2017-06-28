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Первым кандидатом в депутаты думы Владивостока стала безработная

Маргарита Ахмедова - лидер движения "Звенящие кедры в Приморском крае"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Первый кандидат зарегистрировался на выборы депутатов думы Владивостока. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на Владивостокскую муниципальную избирательную комиссию, им стала временно неработающая, домохозяйка и беспартийная Маргарита Ахмедова, 1981 года рождения. Известно, что Маргарита Ахмедова является лидером движения "Звенящие кедры в Приморском крае". Она выдвинулась путём самовыдвижения по 12 округу. 

Напомним, в этом году истекают сроки полномочий депутатов думы Владивостока. Днем голосования является второе воскресенье сентября.  В этом году выборы пройдут 10 сентября. Дума состоит из 35 депутатов, которые избираются на 5 лет.

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