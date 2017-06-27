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Политика и экономика

Средняя зарплата более 165 тысяч приморцев не дотягивает до среднекраевого уровня

Это работники малых и средних предприятий региона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

За минувший период 2017 года в Приморском крае действовало 47.4 тысяч малых (включая микропредприятия) и 246 средних предприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Малые предприятия осуществляли свою деятельность, в основном, в сфере торговли, транспорта, обрабатывающих производств, операций с недвижимым имуществом и в строительстве.

Средняя численность работников списочного состава, работающих в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151,9 тысячи человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях – 14,7 тысячи человек (2,6%).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) в 2017 году составила 23 494 рубля (67% средней заработной платы по краю), средних предприятий – 30 206 рублей (86%).

Оборот организаций малого бизнеса в I квартале 2017 года сложился в сумме 182,8 миллиарда рублей (47% оборота всех организаций края), по средним предприятиям – 20,9 миллиарда рублей (5%).

Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без учета микропредприятий) составили 2,1 миллиарда рублей (10% всех инвестиций в экономику края), средних предприятий – 2,4 миллиарда рублей (12%).

Весомый вклад малого бизнеса в производстве промышленной продукции. В данном секторе экономики выпускается 90% краевого объема ювелирных изделий, 85 – дверей полимерных, 67 – оконных блоков, 53 – цельномолочной продукции, 42% – мебели и другая продукция.

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