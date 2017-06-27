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Политика и экономика

Минвостокразвития предлагает расширить формат участия Республики Корея на III ВЭФ

Мероприятие пройдет 6-7 сентября во Владивостоке
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России предлагает расширить формат участия бизнес-делегации Республики Корея на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Два прошлых года корейская делегация была одной из самых активных, представительных на мероприятии, - отметил замглавы Минвостока Александр Крутиков. - Я надеюсь, что 2017 год тоже не станет исключением. Как вам известно, в ходе третьего Восточного экономического форума мы планируем провести уже традиционный российско-корейский бизнес-диалог и предлагаем в этом году подумать о дополнении этого формата участием глав российской и корейской делегаций на форуме.

Напомним, накануне была опубликована архитектура деловой программы. В рамках Форума запланировано проведение 5 бизнес-диалогов между странами: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

По словам главы Минвостокразвития, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран:

- В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст мы услышали, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. В этом году делегацию Японии на Восточном экономическом форуме также возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. Это уже официально подтвердила японская сторона, - прокомментировал Александр Галушка.

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