III Восточный экономический форум: последние новости

Опубликована архитектура программы ВЭФ

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В интернете опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября 2017 года во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Главным событием форума станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента России Владимира Путина.

- Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном, - сказал полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. - К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует.

В основе деловой программы ВЭФ – четыре тематических блока:

1. «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?». В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока - таких как ТОРы, СП Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы «Дальневосточный гектар».

2. Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика, будет раскрыт в блоке «Как делать бизнес на Дальнем Востоке».

3. «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и АТР в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

4. «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы»: здесь отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

В рамках форума запланировано проведение 5 бизнес-диалогов между странами: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Заключительным блоком деловой программы являются мероприятия «на полях» ВЭФ. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», VI международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

- Первый и второй форум мы, на мой взгляд, провели неплохо.Было интересно инвесторам, мы получили большой приток инвестиций, большой приток интереса к Дальнему Востоку, и в целом положительные отзывы от всех приглашенных. В этом году мы также должны оправдывать инвестиционный интерес, обязаны сделать так, чтобы третий форум был еще более интересным. Мы должны показывать практику, показывать успешность тех людей, которые уже пришли на Дальний Восток и уже сегодня работают, - сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.