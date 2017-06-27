Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на мосту на остров Русский мотоциклиста

Парень находится в тысячекоечной больнице

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Участник тяжелого ДТП, произошедшего на мосту на остров Русский, получил серьезные травмы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Парень, управляющий мотоциклом марки Yamaha R1, находится в "тысячекоечной" больнице во Владивостоке. Байкер получил тяжелые травмы рук, ног и лопатки. Два открытых перелома руки и ноги, закрытый перелом второй ноги, а также перелом лопатки. Молодой человек первое время после тяжелого ДТП пребывал в шоковом состоянии. По словам друзей парня, он и сам не понял, как все произошло.

"Непонятно очень. Вроде как Prius ехал в левом ряду и даже хотел уступить. Видимо, не поняли друг друга. Хорошо, что ни леера не зацепил, ни с моста не улетел", - рассказывает собеседник агентства.

Напомним, страшная авария произошла вчера вечером на мосту на остров Русский. Мотоциклист протаранил автомобиль марки Toyota Prius, а после вылетел из седла. Байк отбросило на леера, после чего он вспыхнул. Клубы черного дыма на мосту были видны из всех точек города. Немедлено к месту пожара были направлены расчеты огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части, расположеной на острове Русский.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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