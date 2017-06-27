Мотоцикл вспыхнул на Золотом мосту в результате тяжелого ДТП

Есть пострадавший

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В понедельник вечером, 26 июня, на Золотом мосту во Владивостоке произошло страшное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно, мотоциклист совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Prius, в котором находилось два человека. В результате удара двухколесное транспортное средство загорелось.

На место происшествия незамедлительно прибыли карета скорой помощи и пожарные.

Молодой человек, управлявший мотоциклом, был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.