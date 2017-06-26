Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью

Комментарий приморского политолога о сложившейся ситуации

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Политолог Павел Наливайко прокомментировал арест Андрея Пушкарева, брата временно отстраненного от должности главы города, в эфире радио «Лемма», сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, 19 июня Мосгорсуд продлил домашний арест Андрею Пушкарева до сентября, со ссылкой на то, что следствию нужно время для определенных технических действий.

- Ситуация странная, ведь следствие завершено, - отметил Павел Наливайко. Ситуация кошмарная. Задержали его в конце июня. Человек не хотел скрываться, ходил на допросы… Его арест сорвал несколько пластических операций в Корее: ему был прописан целый курс. И домашний арест с часовыми прогулками – это как минимум негуманно. Ну никак Андрей Пушкарев не может ни на кого повлиять (в деле Пушкарева – прим.ред.). Что ж, будем ждать осени, когда будет новый виток событий. Мы ожидаем, что дело Пушкарева и Лушникова будет слушаться во Владивостоке осенью.