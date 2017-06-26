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Дело Пушкарёва

Почему Игорь Пушкарев стал Человеком года?

Ведущие эксперты Владивостока обсудили вопрос
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Общественно-политическая жизнь Владивостока в 2017 году начинает поражать воображение стороннего наблюдателя: оппозиция смыкается с коммунистами, а светская тусовка, заинтересовавшись личностью временно отстраненного от должности мэра Игоря Пушкарева, решила "пойти в политику"? Этот вопрос в эфире радио "Лемма" обсудили политический обозреватель Андрей Калачинский и приморский политолог Павел Наливайко, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, Игорь Пушкарев в 2017 году во Владивостоке стал победителем премии "Люди года". За него награду на сцене "Феско-холла" получил сын Павел.

Как отметил Павел Наливайко, в 2017 году на премию в различных номинациях претендовали  многие видные политические деятели как из Госдумы, так и местные политики, а также общественники. Например, депутат городской думы Владивостока Юрий Кучин ("Бунтарь года"), юрист и блогер Алексей Клецкин ("Блогеры-бунтари") и многие другие.

- Светская тусовка - это обычно самые красивые люди. Это самые ухоженные дамы в лучших нарядах. Это самые пикантные разрезы. Это самые героически напомаженные мужчины. Но это никак не политика. Что же с ними случилось? - спросил политолога Андрей Калачинский.

- Смотрите, вот чем отличается тусовка? Своей креативностью, - ответил Наливайко. - Еще на этапе подготовки к вручению премии возникли проблемы. В краевой филармонии были уже заготовлены программы, раздаточные материалы - потрачено несколько сотен тысяч рублей. И вот, сломался некий главный софит, что не позволило провести вручение премии именно в филармонии. В итоге перенесли в "Феско-холл". И тут главной неожиданностью стало то, что Игорь Пушкарев стал "Человеком года". То, что он стал им, определялось смс-голосованием, а не узким кругом лиц кулуарно. Были номинированы и другие политики: депутаты Госдумы, местные политики - то есть уважаемые люди, за которых зрители также могли голосовать.

Но тот резонанс, который вызвало дело Пушкарева, думаю, сыграло свою роль, и жители города решили таким образом поддержать своего мэра - пусть и временно отстраненного.

- Голосовали не просто ветеранские организации, связанные с администрацией города, не только люди, лично знакомые с Пушкаревым. Но и в кругах творческой интеллигенции появилось мнение, что Игорь Сергеевич - это настолько яркий персонаж, что его нужно отметить на этом светском мероприятии, - отметил  Андрей Калачинский.

Ранее РИА VladNews писало о том, что Игорь Пушкарев на своей странице в Fb поблагодарил жителей Владивостока за премию "Человек года".

Напоминаем, что свою вину временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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