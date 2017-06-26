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Спорт

«Луч» разгромил футбольный клуб из Минска

Забив четыре мяча
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В товарищеском матче был повержен столичный клуб «Ислочь», играющий в высшем дивизионе Белоруссии, сообщает РИА VladNews.

Наши земляки активно начали встречу и первые полчаса мало расставались с мячом. Игра проходила на половине поля номинальных хозяев газона. В первом тайме в игровых ситуациях дважды отличился полузащитник Руслан Гординко. Вначале он первым успел на добивание после мощного удара одного из своих коллег по воротам соперника. Через несколько минут «желто-синие» вновь организовали мощную атаку и здесь наш полузащитник сам нанес со средней дистанции неотразимый удар в створ ворот. Минским футболистам удалось отквитать один мяч – 1:2. Но на большее их не хватило.

Во втором тайме «Луч» не отпускал инициативу до самого финального свистка. После розыгрыша углового удара Александр Ярковой головой увеличил счет до 1:3. А под занавес матча Дмитрий Пикатов нанес неотразимый штрафной удар прямо в середину ворот – 1:4. Тем самым «тигры» подтвердили наличие своего главного козыря – четкую реализацию

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