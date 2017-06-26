Таможенники получат доступ к базе данных почты

Доступ к данным "Почты России" будет одобрен до конца этого лета

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Специалисты Федеральной таможенной службы в течение ближайших трех лет получат доступ к информационным ресурсам "Почты России" - это необходимо, чтобы эффективнее находить в посылках наркотики и оружие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замруководителя ФТС Анатолия Серышева.

"По данным ФТС, международные почтовые отправления в настоящее время - один из самых излюбленных бесконтактных способов контрабандного перемещения наркотиков. (...) Все чаще с помощью почтовых операторов в страну доставляется оружие. Его предпочитают ввозить в посылках по частям, собирая уже внутри страны", - пишет издание.

В публикации отмечается, что расширение полномочий ФТС предусмотрено "Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года", которую министерство финансов РФ должно одобрить до конца лета 2017 года.

"Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются. Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством", - подчеркнул А.Серышев.

Издание сообщает, что в Россию ежегодно поступает около 350 млн посылок из других стран. В 2016 году сотрудники ФТС обнаружили в международных почтовых отправлениях более 120 кг наркотиков, а с начала 2017 года - более 30 кг, пишет газета.