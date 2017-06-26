На центральной Набережной Владивостока туристам продавали испорченные деликатесы 10:36, 26 июня На центральной Набережной Владивостока туристам продавали испорченные деликатесы
Владивостокский фотограф НЮ рассказал о том, как полюбить свое тело 10:28, 26 июня Владивостокский фотограф НЮ рассказал о том, как полюбить свое тело
С круизного лайнера, прибывшего во Владивосток, срочно был госпитализирован турист из Японии 10:19, 26 июня С круизного лайнера, прибывшего во Владивосток, срочно был госпитализирован турист из Японии
Новостная лента
Июнь, 26 понедельник
11:05
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
11:00
Один авиарейс из Владивостока задерживается
10:47
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:36
На центральной Набережной Владивостока туристам продавали испорченные деликатесы
10:28
Владивостокский фотограф НЮ рассказал о том, как полюбить свое тело
10:19
С круизного лайнера, прибывшего во Владивосток, срочно был госпитализирован турист из Японии
10:11
Житель Владивостока на микроавтобусе устроил погоню со стрельбой через весь Владивосток
10:03
Осьминог из Приморского океанариума, прославившийся на всю России, переехал на ПМЖ Видео
09:51
Примстат: В 2017 году в Приморье «хромает» экспорт
09:37
Таможенники получат доступ к базе данных почты
09:25
Сегодня возобновляется суд над «приморскими партизанами»
09:14
Сегодня в Приморье тепло и без осадков
09:06
В Приморье осужден «черный» лесоруб
08:20
Гороскоп на 26 июня
07:44
Жительница Приморья устроила мужу большие проблемы
06:35
Как вести себя при встрече со змеей
05:41
Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом
04:47
Появился новый «вирус-вымогатель», похожий на WannaCry
03:01
Приморские тхэквондисты провели летние тренировочные сборы Видео
01:55
Ученые призывают отказаться от мыла
00:42
Витя хочет сохранить лицо
Июнь, 25 воскресенье
23:33
В Солнечной системе обнаружена неизвестная планета
22:14
«Costa NeoRomantica» возвращается в Приморье
21:27
В России создали летающий автомобиль
20:06
Жительница Приморья стала свидетельницей змеиной «свадьбы» Фото
19:20
В Пакистане погибли 123 человека
18:01
Эксперт: Акула, пойманная на острове Путятин, была еще молода
17:44
Начало новой недели во Владивостоке ожидается прохладным
17:26
Рейтинг лучших гоночных машин, которые подходят для обычных дорог
17:08
Во Владивостоке началось строительство центра помощи для бездомных животных Видео
16:50
Автовладельцы отметили необходимые изменения в ОСАГО
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Россия

Таможенники получат доступ к базе данных почты

Доступ к данным "Почты России" будет одобрен до конца этого лета
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Специалисты Федеральной таможенной службы в течение ближайших трех лет получат доступ к информационным ресурсам "Почты России" - это необходимо, чтобы эффективнее находить в посылках наркотики и оружие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замруководителя ФТС Анатолия Серышева.

"По данным ФТС, международные почтовые отправления в настоящее время - один из самых излюбленных бесконтактных способов контрабандного перемещения наркотиков. (...) Все чаще с помощью почтовых операторов в страну доставляется оружие. Его предпочитают ввозить в посылках по частям, собирая уже внутри страны", - пишет издание.

В публикации отмечается, что расширение полномочий ФТС предусмотрено "Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года", которую министерство финансов РФ должно одобрить до конца лета 2017 года.

"Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются. Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством", - подчеркнул А.Серышев.

Издание сообщает, что в Россию ежегодно поступает около 350 млн посылок из других стран. В 2016 году сотрудники ФТС обнаружили в международных почтовых отправлениях более 120 кг наркотиков, а с начала 2017 года - более 30 кг, пишет газета.

comments powered by Disqus
Похожие новости
С 2020 года в школах появится новый предмет
09:12, 25 июня 2017 С 2020 года в школах появится новый предмет

Психологию могут включить в школьную программу в рамках ОБЖ

Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты
15:21, 23 июня 2017 Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты

Зарегистрирован рост на 23%

Автолюбители голосуют за «натуральное» возмещение и е-ОСАГО
08:17, 22 июня 2017 Автолюбители голосуют за «натуральное» возмещение и е-ОСАГО

В опросе приняли участие более 3 тысяч россиян

22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война
04:00, 22 июня 2017 22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война

Нападение по операции "Барбаросса" началось без предупреждения в 4 часа утра

Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
21:03, 21 июня 2017 Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май

Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

В России на четверть увеличилось производство водки
09:05, 21 июня 2017 В России на четверть увеличилось производство водки

Данные Росстата

Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости
00:04, 19 июня 2017 Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости

Среднедневной оклад станет не менее 256,44 рублей в день