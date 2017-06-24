Приморье участвует в конкурсе волонтеров для Олимпиады в Корее

24 июня пройдет XXVIII Всероссийский Олимпийский день

Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

Забеги, эстафеты и турниры пройдут во всех муниципалитетах Приморья в субботу, 24 июня, в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня, который в 2017 году посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Мероприятие проводится ежегодно для пропаганды здорового и спортивного образа жизни населения. В этом году он пройдет в 28-й раз:

«В городах и районах на этот раз пройдут легкоатлетические забеги, турниры по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, состязания по гиревому спорту, тяжелой атлетике, борьбе и других видам спорта», – сообщили в приморском департаменте физической культуры и спорта.

Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий. В некоторых муниципалитетах мероприятия продлятся и на воскресенье, 25 июня.

Кроме того, в преддверии XXVIII Всероссийского Олимпийского дня Олимпийский комитет России проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны», в котором выберут самый активный и спортивный регион. Для участия в конкурсе жители и спортивные организации Приморья должны зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф.

«Победитель получит переходящий кубок и дополнительное финансирование. Кроме того, из зарегистрированных участников Всероссийского Олимпийского дня региона – победителя конкурса, выберут двух волонтеров на Олимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане», – добавили в департаменте.