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Жителей Владивостока приглашают завтра на международный День йоги

В программу Дня йоги также включены концертная программа ансамбля индийского танца
Фото: Yoga.mega-pics.ru Фото: Yoga.mega-pics.ru
Владивосток, суббота, 24 июня , РИА Vladnews.

24 июня в 11 часов утра во Владивостоке, в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) начнутся мероприятия в рамках международного Дня йоги,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Такое решение совместно приняли генеральное консульство Индии во Владивостоке, администрация столицы Приморья и руководство университета экономики и сервиса.

В нем примут участие представители владивостокских студий йоги «Сарасвати», «Расаяна», «Шанти», «На Володарского», «На Запорожской», а также все поклонники этого вида гимнастики, вход для которых в «Чемпион» в этот день будет свободным. Нужно только захватить с собой спортивную форму, специальный коврик и хорошее настроение.

В программу Дня йоги также включены концертная программа ансамбля индийского танца и мастер-классы профессиональных представителей этой индийской оздоровительной гимнастики и медитации.

В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня международным Днем йоги. Эта резолюция была принята консенсусом по инициативе Индии и при активной поддержке Российской Федерации. И с 2015 года он начал проводиться во многих странах и городах мира. Международный День йоги отмечается в различных странах мира не только как даль уважения индийской культуре, но и как праздник единения людей различных народов в своем стремлении к здоровому образу жизни.

Во Владивостоке День йоги впервые состоялся в июне позапрошлого года в помещении спорткомплекса «Чемпион» ВГУЭС, а в июне прошлого года – на набережной Спортивной гавани.

Нынешний праздник йоги посвящен двум знаменательным событиям, которые отмечаются в нынешнем году. Это 70-летие установления дипломатических отношений между нашей страной т Республикой Индия, а также 25-летию открытия во Владивостоке генерального консульства Индии.

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