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Политика и экономика

С Сергея Иванца сняли часть обвинений

Экс-ректор ДВФУ живет в служебном жилье университета
Фото: pasmi.ru Фото: pasmi.ru
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

С экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца сняли часть обвинений: его адвокат Сергей Бондарь сообщил, что следователи частично прекратили уголовное преследование из-за самооговора фигурантов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Восток-медиа".

«Ещё весной, 28 марта, следователь прекратил уголовное преследование Иванца по одному из обвинений. Оказалось, что два проректора, которые якобы признались в оказании ему содействия по 285 статье Уголовного кодекса, себя оговорили. Поэтому уголовное преследование в этой части обвинений отменили по реабилитирующим основаниям», - рассказал защитник.

Сам Сергей Иванец до сих пор находится под домашним арестом: срок меры пресечения суд продлил до 1 сентября. Сергей Бондарь рассказал, что данная мера пресечения избиралась в связи с обвинениями, которые с Иванца сняли 28 марта. Между тем суд по-прежнему продлевает её – хотя формально повода для этого нет. Как сейчас выглядит официальное обвинение против экс-ректора – сказать сложно. Тем не менее дело всё ещё расследуют. На данный момент в нём пять фигурантов: Сергей Иванец, проректоры ДВФУ Алексей Цхе и Виктор Атаманюк, а также два предпринимателя.

Бывший ректор ДВФУ живет в университетском общежитии на улице Державина во Владивостоке. Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, живет бывший ректор ДВФУ в общежитиях университета в связи с тем, что его супруга работает в Медцентре ДВФУ и получает от Университета служебное жилье. Сам Иванец не имеет постоянной регистрации во Владивостоке, он был назначен из Москвы.

Напомним, дело экс-руководителя ДВФУ было передано в ведение Флотского военного суда Владивостока после того, как в нем были усмотрены элементы государственной тайны. С начала следственных действий Сергей Иванец был отправлен под домашний арест - но ненадолго был отпущен на свободу под подписку о невыезде летом 2016 года, после чего меру пресечения вернули из-за усмотренных в его действиях нарушений. С поста ректора ДВФУ был уволен 17 августа.

Справка VladNews:

В ночь на 20 марта 2016 года Сергей Иванец был задержан правоохранителями Приморья по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Незадолго до того, 16 марта, два проректора ДВФУ (Алексей Цхе и Виктор Атаманюк) были задержаны по тому же делу. В отношении Иванца было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он принимал и оплачивал невыполненных работ по созданию «Электронного университета».

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