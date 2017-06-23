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Актуальный комментарий

Хокинг: миграция человечества с Земли начнется в ближайшие 30 лет

"Земля становится слишком мала для нас"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что человечество в ближайшие 30 лет должно начать миграцию с Земли: это заявление британский ученый сделал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в норвежском городе Тронхейм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как пишет газета The Telegraph, срока в 30 лет человечеству достаточно, по мнению Хокинга, чтобы создать базу на Луне. Ученый убежден, что база на Марсе появится уже через 50 лет. Физик предлагает отправить на эти небесные тела образцы растений, грибов и животных.

«Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», - говорит ученый. 

Хокинг также заявил, что миграция позволит людям избежать последствий перенаселения планеты и серьезных проблем, вызванных глобальным потеплением. Катастрофа на нашей планете, которая может произойти из-за падения на Землю астероида, глобального потепления или перенаселения, по словам ученого, когда-нибудь неизбежно наступит. 

Освоение дальнего космоса Хоккин не считает чем-то неосуществимым – он его сравнивает с открытием Америки Колумбом. Физик убежден, что это естественный путь спасения для человечества.

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