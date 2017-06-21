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Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня

Коллегия присяжных заседателей сформирована с пятой попытки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд сумел с пятой попытки сформировать коллегию присяжных заседателей для пересмотра дела "приморских партизан", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА PrimaMedia. Как сообщила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева, первое заседание третьего процесса назначено на 26 июня.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ. Вадим Ковтун и Алексей Никитин находятся под подпиской о невыезде.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

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