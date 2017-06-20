Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья

Уже 29 июня День здоровья пройдёт на базе школы № 59

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Дни здоровья проводит в школах Владивостока администрация города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Участниками ярких и веселых праздников становятся ребята, посещающие пришкольные лагеря. Один из таких праздников состоялся сегодня, 20 июня, на базе школы № 6 приморской столицы.

Как рассказала начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города Наталья Борисюк, Дни здоровья проводятся на базе школ №№ 6 и 59 в рамках акции «Здоровые дети - здоровый город!». Праздникам предшествуют осмотры и диагностика детей, а также беседы со специалистами, направленные на профилактику сахарного диабета.

«К сожалению, число заболевших сахарным диабетом среди детей в последние годы растет, - отметила Наталья Борисюк. - Мы рассказываем ребятам о здоровом образе жизни и правильном питании. Перед Днем здоровья проводим обследования детей. Если у того или ребенка есть серьезная предрасположенность к заболеванию, сообщаем об этом родителям».

Так, в школе № 6 ребятам уже провели необходимое обследование и дали рекомендации по сохранению здоровья. А уже сегодня для мальчишек и девчонок устроили праздник с конкурсами, викторинами и развлечениями. В завершение мероприятия все участники получили подарки - спортивные гантели, скакалки, пазлы, карандаши, фломастеры, краски.

Напомним, что уже 29 июня День здоровья пройдёт на базе школы № 59.