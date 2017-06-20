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В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель

Показания на суде Андрея Поплавского дал Илья Косяченко
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Илья Косяченко, сын второго фигуранта дела о Приморском океанариуме Александра Косяченко (глава фирмы "Косандра", умер в январе 2016 года на стадии следствия по делу), дал показания во Фрунзенском суде Владивостока по делу обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда рублей бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как отметил свидетель, его вызвали для дачи показаний, позвонив по телефону от имени гособвинения. Илье Косяченко было предложено дать показания в качестве свидетеля фактически вместо его брата Андрея Косяченко (не мог присутствовать в суде). Сам свидетель признался, что не знает многих подробностей о финансовых потоках "Косандры", так как с октября 2009 года по апрель 2010-го проработал в компании отца юрисконсультом по миграционным вопросам.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже много месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет.

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