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Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?

Благородная цель, объявленная в апреле Юрием Труневым, не выполнена
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Программа выдачи «дальневосточных гектаров» ощутимо буксует на месте: губернаторы регионов ДФО не выполнили данного на правительственном уровне в начале апреля этого года обещания о минимизации и сведению к нулю разрыва между числом заявок и выданных участков, сообщает РИА VladNews.

Тем не менее, эта благородная цель должна была быть достигнута к 15 июня. Но на момент написания данного материала из 94 тысяч поданных заявок на землю в ДФО было удовлетворено только 24 тысячи. Остальные так и "зависли" на рассмотрении. Конечно, ранее Минвостокразвития объяснило то, что до нуля свести разрыв все же не удастся, тем, что в Приморье часть заявок попала на охотничьи угодья. Однако это не объясняет процента "подвисших" гектаров - почти 75%.

«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. То есть разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и выдано земельных участков. Это самое важное, что сегодня обсуждалось. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроке удовлетворены. Итоги этой работы мы подведем в июне», - сказал в ходе совещания в первую неделю апреля полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятии участвовали глава Минвостока Александр Галушка, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, замруководителя Росреестра Андрей Приданкин и главы дальневосточных регионов, а также глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Пока со стороны Минвостокразвития информации по сложившейся проблеме не поступало.

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