Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»

Разрыв между числом заявок и выданных гектаров слишком велик

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать срок сокращения между поданными заявками и выданными в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли.

«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. То есть разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и выдано земельных участков. Это самое важное, что сегодня обсуждалось. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроке удовлетворены. Итоги этой работы мы подведем в июне», - прокомментировал Юрий Трутнев.

В совещании приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин и главы дальневосточных регионов, а также глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.