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Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье

Программа праздника предельно насыщенна.
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В 2017 году в ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕТО НА РУССКОМ», решено включить БЛОК ИНКЛЮЗИВНЫХ АКТИВНОСТЕЙ «ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ»: СПОРТ, ИСКУССТВО, ТВОРЧЕСТВО лиц с инвалидностью.

Основная часть инклюзивного блока – это танцевальный фестиваль для людей с инвалидностью Inclusive Dance PRIMORYE.

8-9 июля в Дальневосточном Федеральном Университете (корпус S), на острове Русский города Владивостока пройдут заключительные мероприятия фестиваля InclusiveDance PRIMORYE, который является региональным этапом V Международного благотворительного танцевального фестиваля «InclusiveDance» в Приморском крае. Inclusive Dance PRIMORYE проходит в рамках крупнейшего творческого события Приморского края – Фестиваля «Лето на Русском».

Главные задачи фестиваля:

- активное вовлечение в занятия танцем детей-инвалидов и молодых инвалидов, оказавшихся в социальной изоляции;

- широкое привлечение к систематической творческой работе с ними волонтерского сообщества и танцевальных коллективов;

- образование прочных дружеских связей между инвалидами и волонтерами;

- создание доброжелательной социальной среды вокруг детей-инвалидов, молодых инвалидов и их семей.

Организаторы фестиваля убеждены: танцевать могут все!

Программа праздника предельно насыщенна. 8 июля пройдут соревнования по инклюзивному танцу по направлениям «Танцевальная импровизация», «Спортивный бальный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец». Принять участие в них смогут все желающие, подавшие предварительную заявку. 8 июля будут проведены мастер-классы по инклюзивному танцу.

Фестиваль завершится гала-концертом 9 июля. На нем выступят лауреаты фестиваля.

По возникающим вопросам просим обращаться по эл. почте info@inclusive-dance.ru или по тел.: +7 (499) 755-61-43 (орг.комитет в Москве)

barkhanova@mail.ru тел. 8-902-5244-583 (орг. комитет во Владивостоке)

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