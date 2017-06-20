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«Приморье-2» все крепче связывает РФ и Китай

ДФО активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь
Фото: Госпресс Фото: Госпресс
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

ДФО активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь: об этом заявил первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым замглавы Минвостокразвития Александром Осиповым, которая прошла 19 июня в Чанчуне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

«За последние годы сотрудничество провинции Цзилинь с Дальним Востоком получило дополнительное развитие, мы уже накопили хорошие результаты. На сорок процентов выросли железнодорожные перевозки, на шесть - увеличились автомобильные. Интенсивно идет обмен бизнес-миссиями, наша делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. Все это позволило создать хорошую платформу для налаживания сотрудничества. Наш бизнес имеет большой интерес к инвестированию в проекты на Дальнем Востоке», - рассказал первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу.

Глава китайской стороны отметил практические возможность и готовность к развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который обеспечит перевозку грузов между китайским Чанчунем и российским Махалино.

Стороны договорились о плотном регулярном взаимодействии в рамках развития МТК и об ответном визите руководителей китайской провинции в Россию в июле текущего года.

Напомним, с рабочим визитом в Чанчунь прибыла российская делегация по главе с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым. В рамках визита запланирован ряд встреч с представителями власти и бизнеса провинции Цзилинь. Ключевой темой визита стала реализация совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который соединяет провинцию Цзилинь и Приморский край, обеспечивая провинции кратчайший выход к морю.

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