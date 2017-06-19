19 июня - Всемирный день мотоциклиста

История праздника

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В 1992 году 22 июня появилась традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В этот день сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально праздник назывался - Ride to Work Day, что в переводе означает «На работу на мотоцикле», и только потом он постепенно превратился в День мотоциклиста.

В середине 1990-х годов в акции приняли участие уже более 5 тысяч человек, а в 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), который до сих пор служит основной площадкой для общения мотолюбителей, где они могут обмениваться мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней», а также готовятся к ежегодной акции.

Следует заметить, что до 2000 года акции устраивались неформально: для этого на специальном сайте мотоциклисты устанавливали определенную дату и договаривались с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Потом представительства этой организации появились в России, Мексике, Эквадоре, Канаде, Пуэрто-Рико, Израиле и на Филиппинах.

Отметим, что до 2008 года Днем мотоциклиста считалась третья среда июля, но с 2008 года этот праздник был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира, что позволяет принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов.

Надо сказать, что основной целью проведения акции ее организаторы считают необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.

Напомним, накануне в Приморье насмерть разбился мотоциклист. Как сообщили в ГИБДД региона, ему не предоставил преимущество в движении выезжавший со двора жилого дома водитель легкового авто.