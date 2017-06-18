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Сотрудник МЧС погиб в Приморье в страшной аварии

Молодому человеку был 21 год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

21-летний мотоциклист погиб в ДТП в городе Уссурийск Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива. Как рассказала мать молодого человека, он три месяца не дожил до 22-летия. Погибший отслужил в армии и работал в МЧС. Ездил аккуратно.

Столкновение с легковым автомобилем произошло около 18:00 на улице Некрасова.

По показаниям многочисленных свидетелей, байкер ехал со скоростью не выше 60 километров в час. За рулем легкового авто находился мужчина-кореец. По словам очевидцев, водитель авто проявил редкостное хладнокровие после ДТП, первой помощи пострадавшему не оказал.

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