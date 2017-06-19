Стали известны подробности страшной аварии в Приморье

Погиб 21-летний мотоциклист

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Стали известны подробности страшного ДТП. произошедшего в субботу в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Ранее агентство сообщало, что в аварии в Уссурийске погиб сотрудник МЧС. Инцидент произошел около шести часов вечера в районе дома по улице Некрасова, 236. 29-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Premio не убедился в безопасности совершаемого маневра ,выезжая с придомовой территории, и не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha. В результате столкновения двух транспортных средств 21-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении больницы Уссурийска.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя автомобиля составил 11 лет, водителя мотоцикла – 3 года.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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