На Тихоокеанском флоте прошла зарядка с чемпионом

Фоторепортаж

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Чемпион Мира и Европы по гребно-парусному пятиборью Максим Михневич провел утреннюю физическую зарядку с экипажем крейсера «Варяг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

Неоднократный Чемпион России в командном и личном зачетах, Мастер спорта России по морскому многоборью Максим Михневич на спортивном городке 33 причала Тихоокеанского флота провёл утреннюю физическую зарядку с экипажем флагмана флота и членами Владивостокского Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Максим на практике продемонстрировал участникам «Зарядки» комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, выносливости и силы, а также раскрыл некоторые секреты эффективных чемпионских тренировок.

После завершения спортивного мероприятия Максим Михневич, юнармейцы и представители ЦСКА поднялись на борт крейсера «Варяг», где ознакомились с условиями службы и быта военных моряков, осмотрели вооружение военного корабля и посетили музей флагмана.