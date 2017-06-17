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Спорт

На Тихоокеанском флоте прошла зарядка с чемпионом

Фоторепортаж
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Чемпион Мира и Европы по гребно-парусному пятиборью Максим Михневич провел утреннюю физическую зарядку с экипажем крейсера «Варяг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

Неоднократный Чемпион России в командном и личном зачетах, Мастер спорта России по морскому многоборью Максим Михневич на спортивном городке 33 причала Тихоокеанского флота провёл утреннюю физическую зарядку с экипажем флагмана флота и членами Владивостокского Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Максим на практике продемонстрировал участникам «Зарядки» комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, выносливости и силы, а также раскрыл некоторые секреты эффективных чемпионских тренировок.

После завершения спортивного мероприятия Максим Михневич, юнармейцы и представители ЦСКА поднялись на борт крейсера «Варяг», где ознакомились с условиями службы и быта военных моряков, осмотрели вооружение военного корабля и посетили музей флагмана.

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