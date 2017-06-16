Во Владивостоке состоится митинг по проблемам «ЭРА-ГЛОНАСС»

В воскресенье на Привокзальной площади

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 18 июня, на Привокзальной площади с 13:00 до 16:00 будет проходить митинг, посвященный проблемам связанными с введением кнопок системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛДПР. Как отмечают организаторы, мероприятие официально согласовано.

Проблема, которой будет посвящен митинг, - это, в первую очередь, тотальная нехватка «кнопок ГЛОНАСС» в регионе. Полный перечень требований будет изложен в резолюции, принятой по итогам митинга.

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.