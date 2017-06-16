Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье

Где можно заразиться - а где купание безопасно

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В Приморье 15 июня официально начался купальный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Ведомство проверяет воду в местах купаний по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям.

«Белый» список пляжей:

Владивостокский ГО: в районе ст.Санаторная, островные территории о.Попов (б.Старка, б. Порганичная), о.Русский (б.Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м.Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;

Артемовский ГО: б. Малая Тайваза, б. Муравьиная;

Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;

Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;

Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;

Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;

Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;

Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.

«Черный» список пляжей:

Владивосток: м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б.Щитовая; на о.Русский в районе б.Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б.Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б.Рында.

б.Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район;

б. Большая Тайваза, б.Художников Артемовский ГО;

п.Южно-Морской, б.Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б.Рифовая – Гайдамак, б.Новицкого, б. Прозрачная, б.Мусатого, б.Тихая заводь, б.Прикумск, б.Тунгус Находкинский ГО;

оз. Солдатское, оз.Дубовый ключ Уссурийский ГО;

оз. Силикатное, Кронштадское водохранилище г.Спасск-Дальний;

р. Ильистая, р.Черниговка, Кононенковское водохранилище Черниговский район;

побережье «Озера» Тернейского района.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что небезопасно для здоровья купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых, промышленных и неочищенных ливневых сточных вод. Напоминаем, что купание в неустановленных местах грозит кишечными и дерматологическими заболеваниями.